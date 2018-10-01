В Надыме две сотни детей не допущены в школы и детсады

В Надымском районе 200 детей не могут посещать школы и детские сады – у них нет прививки против кори. Об этом сообщила глава управления Роспотребнадзора Ямала Людмила Нечепуренко в рамках визита в Надымский район, рассказывают в пресс-службе администрации муниципалитета.

Поводом для заявления главного санитарного врача стала вспышка кори в Ноябрьске. «По 10 октября включительно детям, чьи родители отказываются от вакцинации против кори, запрещено посещать детсады и школы», – сообщила Людмила Нечепуренко на совещании с руководителями образовательных организаций, в котором участие также приняли замглавы районной администрации Светлана Соловьева и главврач Роспотребнадзора по Надымскому району Иван Власов. Также не допущены до работы те сотрудники школ и детсадов, у которых нет прививки.

Ранее в прокуратуре Ямала обещали проверить законность постановления главного санитарного врача, которое вводит запрет на посещение школ и садов для тех детей, у которых нет прививки от кори. Пока проверка не окончена, сообщили агентству в надзорной инстанции.

В 2016 году аналогичный спор прокуратуры и Роспотребнадзора на Ямале был связан с тест-реакцией Манту. В округе нашлись родители, которые отказались от этой диагностики, их детям запретили посещать школы. Дело было рассмотрено в суде. Решение о запрете допуска оспаривала прокуратура.

Надым, служба информации

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