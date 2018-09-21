В Ноябрьске непривитым детям запретили ходить в садики и школы

В Ноябрьске детям без прививки от кори запретили посещать детские сады и школы. Поводом стал третий случай заболевания. Постановление об изоляции подписано главным санитарным врачом города в четверг, 20 сентября, сообщает «Ноябрьск 24».

До 11 октября включительно в школы, детские сады и учреждения досуга не будут пускать несовершеннолетних не привитых и не болевших ранее корью детей или привитых от кори однократно. Также доступ закроют для сотрудников учреждений, которые ранее не болели, не были привиты или привиты однократно.

В департаменте образования Ноябрьска прокомментировать ситуацию не смогли, но подтвердили, что получили документы Роспотребнадзора.

Не исключено, что корью один из заболевших малышей заразился в Крыму.

Ноябрьск, служба информации

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