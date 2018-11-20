С тюменского архитектора требуют деньги за трещины в доме ямальских властей

Ямал взыскивает с известного архитектора деньги за трещины в роскошном здании окружного представительства в Тюмени. Заказчиком строительства является фонд департамента международных отношений округа – «Сотрудничество Ямала». Архитектор, который проектировал одно из зданий комплекса на берегу Туры – председатель правления тюменского отделения «Союза архитекторов России» Андрей Табанаков. Разбирательства идут в арбитражном суде с 2017 года, сообщает агентство «Новый День».

В деле речь идёт об одном из зданий комплекса представительства на Челюскинцев, 6. Что именно это за строение – понять сложно. Техзадание на возведение объекта состоит из нескольких строк, и это не удивительно. Фонд, через который финансировали стройку, ведёт крайне скупую публичную отчётность, осваивая миллиарды бюджетных рублей.

В суде фонд властей Ямала заявляет, что архитектор неверно определил тип фундамента и не предусмотрел механизм отвода воды. Из-за этого в двухэтажном здании возникли проблемы и трещины, пришлось дополнительно укреплять фундаменты. Фонд требует с архитектурного бюро 4,5 млн рублей.

Архитектор поясняет: заказчик замораживал стройку, растянул её на пять лет, но при этом не законсервировал площадку как положено. Поэтому в течение долгого времени конструкции разрушались под воздействием снега и дождя.

Контракт на строительно-монтажные работы был заключен ещё в 2012 году с компанией «Маромэкс». Работы оценивались в 36 млн рублей. Из каких средств финансировалось строительство – неясно. Фонд «Сотрудничество Ямала» не только получает сотни миллионов рублей из бюджета округа, но и аккумулирует благотворительные взносы.

Как пояснили в правительстве Ямала в ответ на запрос агентства «Новый День», стройку пришлось остановить в 2015 году из-за нехватки средств. Согласно техзаданию, двухэтажную постройку должны были возвести за 10 месяцев. На момент остановки стройки было завершено возведение коробки здания. В том же году, после весенне-летнего простоя, нашли и трещины.

«В октябре 2015 года составлен акт, в котором зафиксированы в период действия гарантийного срока многочисленные дефекты архитектурно-конструктивных элементов здания (наличие силовых трещин фундамента, стен подвала, цоколя и отмостки, наружной стены и межкомнатных перегородок). Для установления причин фонд заказал экспертизу: были проведены инструментальное обследование, инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы на объекте», – пояснили в пресс-службе правительства Ямала. Эксперты озвучили просчёты, которые допустили проектировщики, строители, а также компания, которая осуществляла технический надзор «(Регион Девелопмент», тоже связана с архитектором Табанаковым).

В момент написания материала спорное здание представительства всё ещё не введено в эксплуатацию: проводятся работы по подключению к коммуникациям.

Суд тоже затягивается: уже проведена одна экспертиза, но она так и не дала ответа на вопрос, что стало причиной образования трещин. Суд постановил провести вторую экспертизу. Её итоги пока не готовы.

Архитектор Андрей Табанаков пояснил агентству «Новый День», что он не меняет свою позицию и ждёт экспертизу.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 20.11.18

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