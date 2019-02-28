Суд нашел трех виновников разрушения ямальского представительства в Тюмени

Суд озвучил решение по делу о треснувших стенах ямальского представительства в Тюмени, на берегу Туры. Виновниками разрушений названы подрядчик и заказчик – Фонд, который принадлежит ямальскому правительству.

История

Здание начали возводить в 2012 году. Застройщик – «Маромэкс». Заказчик – некоммерческий фонд департамента внешних связей ЯНАО «Сотрудничество Ямала». После завершения стройки, в 2015 году, на стенах подвала, цоколя и отмостки, на наружной стене и межкомнатных перегородках нашли трещины.

Фонд предъявил иск проектировщику – компании известного тюменского архитектора Андрея Табанакова – на 4,5 млн рублей. По версии фонда, проектная компания выбрала неверный тип фундамента и не предусмотрела отвод воды. Из-за трещин Фонду в 2015 году пришлось укреплять фундамент.

«Компания «Мастерская Табанакова А.В» зная о проблемных грунтах не предусмотрела отвод ливневых стоков со стройплощадки. Только в 2014 году, спустя два года строительства, после писем подрядчика о катастрофической ситуации на объекте, вызванной дождями, проектировщик выполнил чертеж на решение отвода ливневых стоков», – сообщили представители Фонда.

Опровергая эту информацию, архитекторы заявили, что строительство объекта затянулось не по их вине, а во время простоя здание не законсервировали, в связи с этим его затопило. Ранее в правительстве Ямала говорили, что стройку замораживали из-за недостатка финансирования.

Выводы

Эксперты, которых привлек суд, доказали: Фонд сам виноват в деформации здания. Ситуацию усугубило активное строительство в районе представительства, в том числе, возведение набережной.

«Эксперты пришли к выводу об отсутствии вины проектировщика в появлении трещин. Основными причинами дефектов является низкое качество кирпичной кладки, применение материалов с низкими прочностными свойствами, невыполнение консервации объекта в период приостановления строительства, длительное строительство, изменение грунтовых условий, вызванных строительством набережной и приведших к поднятию уровня грунтовых вод на 4,5 метра», – говорится в решении суда.

Суд и эксперты даже разделили в процентном соотношении степень вины участников стройки: заказчик – 20%, подрядчик – 50% и 30% – непредвиденные изменения грунтовых условий.

Суд не просто оправдал архитекторов, но еще и взыскал с Фонда «Сотрудничество Ямала» 280 тыс. рублей, которые были потрачены на экспертизу.

Напомним, ямальский фонд также является заказчиком строительства Храма на набережной Шайтанки в Салехарде. Его стоимость замгубернатора Ямала Александр Мажаров оценивал в колоссальную сумму – 5,4 млрд рублей. Из каких источников производится финансирование – не вполне ясно. Но известно, что более двух миллиардов рублей – это бюджетные деньги.

Тюмень, Салехард, служба информации

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