Прокуратура вызвала надымского главу Дяченко на беседу из-за торговли в городе

Прокуратура вызвала главу Надымского района Леонида Дяченко на совещание из-за торгового центра. Речь идёт о магазине «Северный гостиный двор». Беседа касалась прав предпринимателей, который снимают там площади – они тоже присутствовали на встрече. Дело в том, что вскоре субарендаторам придётся освободить помещения и протий через торги, если они хотят вновь их снимать. В этом виноваты муниципальные чиновники. О совещании в воскресенье, 25 ноября, сообщает прокуратура ЯНАО.

Как выяснилось, мэрия Надымского района незаконно без конкурса отдала за небольшие деньги торговый центр в аренду компании экс-председателя городской думы Геннадия Радиолы ООО «Северный гостиный двор» (СГД). Это случилось ещё в 2003 году, когда центр был построен. В последующие годы договор аренды просто продлевался. А фирма Радиолы сдавала площади коммерсантам, то есть выступала посредником. В 2016 году она получила помещения по цене 130 тыс. рублей. Издание «Муксун ФМ» в 2015 году писало, что мэрия отдала Радиоле площади за 100 рублей за «квадрат», а субарендаторы платили по 2 тыс. рублей за «квадрат». Сам Радиола объяснял это стоимостью коммунальных услуг.

Прокуратура считает, что такое посредничество незаконно. Ещё в начале 2018 года надзорная инстанция потребовала от мэрии расторгнуть договор с фирмой СГД. Но чиновники проигнорировали требование. Тогда заместитель прокуратора Ямала Андрей Петров лично обратился в суд с иском, и выиграл его. Теперь администрация района должна выставить площади в «Гостином дворе» на торги, а с Радиолой договор расторгнуть.

В суде компания «Северный гостиный двор» настаивала на том, что они были соинвестором строительства (деньги вкладывала и мэрия, и бизнесмен), а потому имеют право сами определять условия аренды и субаренды. Но суд эти доводы не принял. Более того, фирма экс-председателя думы сообщала, что субарендаторы пострадают от расторжения договора, так как вложили много денег.

«Для обустройства фуд-корта предприниматели вложили порядка 5,5 млн рублей собственных средств. Модернизация торговых павильонов идет непрерывно», – говорится в материалах суда от октября 2018 года.

Любопытно, что в здании, которым управляет фирма Радиолы, арендует помещения даже надымская студия телевидения. Среди арендаторов помещений в здании также: ИП Попова А.Н. (кафе 33 пингвина), ИП Цибрик Е.П., ИП Васильева И.В, ИП Беляева Л.Н., ИП Коробова Т.Л., ООО «Лайф Надым», ООО «Продсервис».

Когда помещения выставят на торги и по какой цене – неясно. Получить комментарии надымской администрации не удалось. Материал готовится в выходной день, мобильный телефон руководителя отдела по связям со СМИ не отвечает, по рабочим телефонам нет смысла звонить.

Надым, служба информации

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