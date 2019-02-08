Надымские власти не смогли доказать, что законно отдали магазин под контроль экс-депутата

Надымские власти не смогли доказать в суде, что законно отдали торговый центр «Северный гостиный двор» под контроль коммерсантов на льготных условиях. Речь идет о договоре аренды между администрацией и компанией экс-председателя надымской думы Геннадия Радиолы. Ранее прокуратура потребовала у администрации района расторгнуть соглашение с этой фирмой. А также сдать площади через конкурс. Суд поддержал надзорную инстанцию, но чиновники решили оспорить его решение. В феврале 2019 года апелляция согласилась с прокуратурой и признала договор нелегальным.

Компания Геннадия Радиолы и его партнера Владимира Тимофеева так и называется – ООО «Северный гостиный двор» (СГД). Она получила в аренду торговый центр без процедуры торгов в 2003 году, когда он был построен. В суде коммерсанты уверяли, что строительство велось на условиях государственно-частного партнерства, поэтому «СГД» получила преимущественное право аренды. В дальнейшем «СГД» выступал посредником, сдавая площади в ТЦ под магазины, кафе и бытовые салоны. Договор аренды пролонгировался несколько раз, опять же без процедуры торгов. Прокуратура считает, что это незаконно.

Суд согласился, что единожды пролонгировать договор без торгов можно было, но в 2016 году мэрия должна была выставить помещения на аукцион. Апелляция постановила, что в течение месяца после вступления решения суда в силу чиновники и «СГД» должны разорвать договор аренды. Потом надымским властям нужно провести торги.

Речь идет о площади 1533 кв.м. Стоимость аренды для «СГД» была установлена на уровне 130 тыс. рублей в месяц. Если разделить на общую площадь арендуемой недвижимости, выходит, что фирма г-на Радиолы платила всего 85 рублей за «квадрат». Субарендаторам сдавали площади, естественно, дороже, объясняя это расходами на коммуналку. По версии прокуратуры, теперь субарендаторы смогут получить недвижимость в пользование за меньшие деньги, так как минуют посредника.

Узнать мнение компании экс-председателя надымской думы Геннадия Радиолы на момент подготовки публикации инее удалось. Там обещали передать вопрос руководству и перезвонить.

В администрации тоже обещали прояснить позицию департамента имущественных отношений и прокомментировать вопрос позднее.

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 08.02.19

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