Губернатор Артюхов назначил ещё одного чиновника

Замглавы Лабытнанги Алексей Щелконогов опять перешёл на работу в администрацию округа. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назначил его на пост замглавы департамента спорта и физкультуры. Об этом сообщает сайт мэрии Лабытнанги. Кто занял его место – неясно. В пресс-службе мэрии не отвечает телефон.

В мэрии Лабытнанги он курировал вопросы противодействия коррупции и взаимодействия с силовиками. В Лабытнанги он пришёл с аналогичного поста в Ноябрьске. А до муниципальной службы он успел поработать в правительстве Ямала – в аппарате губернатора Дмитрия Кобылкина. Начинал карьеру в правоохранительных органах. Согласно официальной справке, г-н Щелконогов родился в 1984 году в Тюмени. В 2006 году окончил Тюменский юридический институт МВД России. Далее он «совершенствовал свое высшее образование по специальностям «экономика и управление на нефтегазовых предприятиях», «физическая культура», «менеджмент».

Депспорта на Ямале долгое время оставался без руководителя после скандала с уголовным делом и судом в отношении экс-руководителя Александра Эйриха, которого признали виновным в растрате. Сейчас ведомство возглавляет Андрей Масанов.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 27.11.18

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