В мэрии Лабытнанги происходят кадровые рокировки, которые никто не объясняет

В Лабытнанги назначен новый заместитель главы по ЖКХ. Им стал Александр Осипенко, который до этого возглавлял муниципальное автотранспортное предприятие «Север». Как сообщили 10 декабря 2018 года на сайте мэрии, он состоял в резерве управленческих кадров. «Вопросы содержания муниципального жилищного фонда, муниципального жилищного контроля, организации транспортного обслуживания населения также входят в круг его обязанностей», – добавили в мэрии.

Согласно официальной справке, Александр Осипенко окончил Российский государственный открытый технический университет путей сообщения по специальности «Национальная экономика». В 2009 году он окончил аспирантуру.

Сейчас у главы города Марины Тресковой несколько замов. Это Сергей Власенко, Людмила Пищугина и Светлана Драчук. Чем они занимаются – неясно, их полномочия не обозначены на официальном сайте. Прояснить ситуацию не представляется возможным: в пресс-службе мэрии не берут трубку на протяжении длительного времени. Неясно также, например, как долго должность замглавы по ЖКХ оставалась вакантной.

И это на фоне того, что мэрию Лабытнанги проверяет прокуратура. Дело в том, что бывший замглавы Ольга Бульс получила компенсацию через суд в связи с выходом на пенсию в размере 1,6 млн рублей. 1 октября 2018 года г-жа Бульс вышла на пенсию и была уволена. Однако как выяснилось, после получения компенсации в ноябре она снова вышла на работу, на муниципальную службу.

В конце ноября 2018 года мэрия лишилась ещё одного заместителя главы – в правительство Ямала был назначен Алексей Щелконогов (курировал взаимодействие с силовиками). Он стал замглавы департамента спорта и физкультуры ЯНАО.

Лабытнанги, служба информации

Лабытнанги. Другие новости 10.12.18

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