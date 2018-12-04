Новая забастовка вахтовиков в ЯНАО: теперь на месторождении Роснефти

На Ямале может произойти очередная забастовка вахтовиков. Сотрудники ООО «ССГ Урал», выполняющие работы на Русском месторождении, заявили в прокуратуру округа о том, что готовят забастовку из-за невыплаты зарплаты.

Деньги люди не получили с начала октября. По предварительным данным, сумма задолженности составила 720 тыс. рублей. «ССГ Урал» является субподрядчиком ООО «Синерджетик Проджектс», с которым у АО «Тюменьнефтегаз» («дочка» Роснефти) заключен договор подряда на выполнение работ на Русском месторождении.

Надзорное ведомство уже организовало проверочные мероприятия, сегодня, 4 декабря, прокуроры выехали на место.

«Для выяснения причин образования задолженности по заработной плате и разрешения вопроса по ее погашению организована проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц работодателя. По факту невыплаты зарплаты при наличии оснований будет организована процессуальная проверка», – сообщили в прокуратуре.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о забастовке вахтовиков на Уренгойском месторождении. После скандала в СМИ и вмешательства силовых структур работникам выплатили зарплату.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 04.12.18

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