На Ямал приедет представитель МИД Мария Захарова

На Ямал приедет официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она примет участие в конгрессе средств массовой информации «Арктический МедиаМир», который пройдёт 9-11 декабря 2018 года. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Ямала. Планируется, что г-жа Захарова 10 декабря ответит на вопросы журналистов.

Мероприятие проводится для прессы. Участниками станут порядка 200 представителей медиасообщества из 25 стран мира и 11 регионов России. В мероприятиях конгресса панирует принять участие губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, сообщают в пресс-службе правительства Ямала.

9 декабря участники отправятся в Сабетту. Журналистов также отвезут на стойбище оленеводов. Власти намерены также провести конкурс и наградить участников. В правительстве напоминают, что медиаконгресс инициирован региональным отделением общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» в ЯНАО.

Оплачивать часть орграсходов чиновники Ямала будут через свой фонд «Сотрудничество Ямала», подконтрольный замгубернатора Александру Мажарову. Согласно документам структуры, на перелёты участников ушло порядка 952 тыс. рублей. На питание – 300 тыс. рублей. Кормить иностранных журналистов, кстати, будет Эльвира Арндт, которая несколько лет назад была судима за избиение съёмочной группы «Ревизорро» во главе с телеведущей Еленой Летучей. Сначала Арндт была признана виновной, потом её оправдали. Прокуратура собиралась обжаловать приговор. Чем кончилось дело – неясно. Ещё 1,9 млн рублей получит компания «Электростройизмерения» за техническое сопровождение форума.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 06.12.18

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