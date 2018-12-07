В Салехарде односторонние улицы смоделируют на компьютере

В Салехарде односторонние улицы введут после компьютерного моделирования. Об этом сообщил заместитель гендиректора МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика» Алексей Нога. Ранее уже стало известно, что это будут дороги на Мира и Ямальской.

Одностороннее движение в Салехарде – продолжение транспортной реформы, начавшейся с изменения работы светофоров. Ранее горожане были недовольны огромными пробками и слишком коротким промежутком, в течение которого пешеходы переходят дорогу. Теперь к этим вопросам добавились ещё и проблемы с городским транспортом. «Задержки движения маршрутных автобусов наблюдаются, но происходят они исключительно в часы пик. В процессе корректировки работы светофоров движение будет отрегулировано», – пообещал , начальник службы эксплуатации муниципального автотранспортного предприятия Александр Барановский, которого цитируют в пресс-службе мэрии Салехарда.

Там добавили, что по просьбам жителей города на всех перекрёстках время движения для пешеходов увеличено на четыре секунды. «Ведётся работа по увеличению транспортной фазы», -заявили в мэрии.

Салехард, служба информации

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