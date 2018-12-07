На Ямале власти начали оптимизацию не с чиновников, а с больниц

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов начал масштабную оптимизацию не с чиновников, а с медиков. В больницах сокращают 300 ставок. Это 50 реально работающих человек. Из них лишь 27 сотрудников получат предложение о работе. Остальные, как уверяют в департаменте здравоохранения Ямала, не имеют «должного уровня образования» или для них нет должностей. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному на сайте правительства Ямала.

В салехардской окружной больнице избавятся от 20 ставок. Тут сократят 11 человек. Это три пенсионера – операторы стиральных машин. И ещё восемь медсестёр без образования. «За счёт сокращения предполагается высвободить 13,66 млн руб. На выплату пособий по сокращению уйдёт восемь млн руб. Расчётная экономия – 5,8 млн руб», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В противотуберкулёзном диспансере сократят 22 штатных единицы и девять реально работающих сотрудников. В больнице ликвидируют мобильную бригаду и лечебно-профилактическое отделение в санаторно-лесной школе. «Расчётная экономия – 15 млн рублей. На выплату пособий по сокращению необходимо 11,6 млн руб», – говорится в документах чиновников.

В надымской больнице сократят 10 ставок. Всё это – младший медперсонал. Сокращений не будет, так как ставки вакантны.

В лабытнангской больнице нашлись 57 лишних ставок. Все они, согласно пояснительной записке, свободны.

В клинике Тарко-Сале избавятся от 54 штатных единиц – уборщиков. Это 18 реально работающих человек. Из них трудоустройство предложат 16, двоих отправят на пенсию. «Расчётная сумма по сокращению – 11,13 млн руб. На выплату пособий – 6,5 млн руб. Предполагаемая экономия – 4,6 млн руб», – говорится в записке депздрава.

Новоуренгойская больница лишится 81 ставки. Все они вакантные. Из пояснительной записки не вполне ясно, как пройдёт оптимизация. «Сокращение определяется перепрофилированием коечного фонда.10 коек патологии беременности перепрофилируются в онкологические. Также планируется открытие отделения реабилитации», – указано в документе.

Яр-Салинская больница урежет 46 штатных единиц. Одного реально работающего сотрудника уволят.

Ноябрьская больница должна сократить семь ставок. Согласно пояснительной записке, людей уволят из отделения медосмотров, так как оно не может конкурировать с частными клиниками. Сокращаемым предложат перевестись на должности медсестёр. «Планируется оставить для оказания услуг по медицинским осмотрам для оформления справок только врачей без медсестёр», – говорится в пояснительной записке.

Комментарии из правительства Ямала по планируемой оптимизации в ответ на вопрос агентства пока не поступили.

Это не первая оптимизация в сфере здравоохранения на Ямале. Ранее обсуждалась ликвидация станций «скорой помощи» как самостоятельных учреждений, объединение и ликвидация отделений в стационарах, ликвидация больниц. В своём послании 4 декабря 2018 года губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обещал чиновникам сокращения. «Аппарат госслужащих на сегодняшний день раздут и нуждается в оптимизации. У нас принято не любить чиновников. Но за каждым сокращением стоит судьба человека, судьба конкретной семьи. Не должно быть радикальных шагов, но эту работу мы будем проводить. Это необходимо», – обещал глава региона несколько дней назад. Однако пока известно только об урезании ставок в больницах.

Салехард, служба информации

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