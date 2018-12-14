Полпред Цуканов заинтересовался сокращением ставок в больницах Ямала

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов заинтересовался оптимизацией в больницах Ямала. Он поручил главному федеральному инспектору в ЯНАО Александру Ямохину проследить за этим процессом. Речь идет о сокращении ставок в медучреждениях. Как ранее сообщало агентство «Новый День», в больницах сокращают 300 ставок. Это 50 реально работающих человек. Из них только 27 сотрудников получат предложение о работе. Остальные, как уверяют власти Ямала, не получат работы, так как у них недостаточно компетенций. Александр Ямохин, которого цитируют на сайте ГФИ Ямала, повторил тезис чинвоников Ямала о том, что большинство ставок, которые ликвидируют, это вакантные должности.

«Полномочным представителем президента поставлена задача обеспечить контроль за соблюдением законных прав граждан, чьи должности запланированы к сокращению»,– сказал ГФИ.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 14.12.18

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