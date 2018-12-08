Скончался замглавы Нового Уренгоя

В Новом Уренгое скончался замглавы Геннадий Сердюк. Об этом в субботу, 8 декабря, сообщил на своей странице в Фэйсбук депутат заксобрания Ямала Виктор Казарин.

«Сегодня с утра получил трагичное известие. Ушел из жизни мой добрый друг, товарищ и соратник Сердюк Геннадий Декабристович. Более тридцати лет шли вместе по дороге жизни. Познакомил нас близко Ямал и молодежная организация под названием комсомол. <…> Уникальный был человек! Добрая память», – сказал Виктор Казарин.

Напомним, Виктор Казарин ранее возглавлял мэрию Нового Уренгоя. Геннадий Сердюк занимал пост замглавы администрации, управляющего делами.

На официальном сайте мэрии Нового Уренгоя никаких сообщений нет. В группе «Новый Уренгой» Вконтакте» сообщается, что умер Геннадий Сердюк дома утром 8 декабря, не проснувшись.

«В 1991 году был избран первым секретарем Новоуренгойского горкома ВЛКСМ. Работал заместителем директора инновационной научно-производственной фирмы «Панорама». В 1994 году назначен директором ЗАО «Спецстройгаз». В 2000 году окончил Российскую академию госслужбы при президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление». В этом же году был приглашен на работу в администрацию города Новый Уренгой, где работал по настоящее время в должности заместителя главы», – говорится в справке сообщества.

Новый Уренгой, служба информации

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