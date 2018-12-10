Замещать скончавшегося заместителя главы Нового Уренгоя будет другой зам

Скончавшегося в минувшие выходные замглавы Нового Уренгоя Геннадия Сердюка временно замещает Надежда Бондарь. Об этом агентству «Новый День» сообщили в пресс-службе мэрии 10 декабря 2018 года.

Надежда Бондарь сейчас является заместителем главы по соцполитике. «Она замещает управляющего делами в случае его отсутствия», – пояснили в мэрии. В какие сроки будет назначен новый заместитель главы – управляющий делами в пресс-службе администрации сказать не смогли.

Геннадий Сердюк скончался 8 декабря 2018 года. Он не проснулся утром. Прощание с заместителем главы администрации Нового Уренгоя состоится во вторник, 11 декабря, с 10 до 12 часов в ритуальном зале УГХ.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 10.12.18

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