Полиция Салехарда отчиталась о поимке бутлегера-пенсионера

Полиция Ямала отчиталась о поимке бутлегера: задержанный пенсионер еще в августе 2018 года продал в Салехарде водку незнакомцу. Теперь его будут судить. «Участковый выявил 63-летнего жителя Салехарда, который ночью в салоне своего автомобиля продал водку неизвестному мужчине. Двумя месяцами ранее, в мае 2018 года, мужчина уже привлекался к административной ответственности за незаконную продажу алкоголя. И был оштрафован судом на 15 тыс. рублей», – говорится в сообщении пресс-службы управления МВД Ямала.

Сейчас пенсионер находится под подпиской о невыезде. Санкция уголовной статьи, по которой его будут судить, предусматривает наказание в виде штрафа до 80 тыс. рублей либо исправительные работы на срок до года.

Ранее в беседе с агентством «Новый День» главный внештатный психиатр-нарколог департамента здравоохранения ЯНАО Михаил Тюрин комментировал рейтинг самых пьющих регионов России и сообщал, что на Ямале проблема алкоголизма обострилась. В числе причин усугублениях ситуации он называл плохое соблюдение запрета на торговлю алкоголем вечером и ночью.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 11.12.18

В туристическом центре экс-замгубернатора Ямала вскрылись незаконные сделки. / На месторождении Ямала нашли застреленного вахтовика. / Губернатор Артюхов взял на работу бывшего главного спасателя Ямала. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»