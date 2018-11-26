Ямал стал одним из пьющих регионов России, антиалкогольные меры не работают

Ямал по итогам 2018 года попал в конец рейтинга трезвости регионов России. Округ занял 69 место из 85. За год автономный округ скатился на 36 позиций. Такие данные опубликованы в понедельник, 26 ноября. Авторы исследования – проект «Трезвая Россия» и ВГТРК.

Соседи Ямала – Тюменская область и ХМАО – занимают гораздо более высокие позиции, то есть там не так много пьют, антиалкогольные программы более эффективны. Тюмень – в списке малопьющих регионов – на седьмом месте. Югра занимает 41 место – то есть находится в середине рейтинга.

Главный внештатный психиатр-нарколог департамента здравоохранения ЯНАО Михаил Тюрин подтверждает тревожную тенденцию, обозначенную рейтингом. «Проблема действительно существует. В последнее время выросла заболеваемость алкогольными психозами. Ни для кого не секрет, что часто запрещающие нормы не исполняются. На Ямале велик нелегальный оборот алкоголя», – рассказывает г-н Тюрин в беседе с агентством «Новый День».

Он поясняет: когда на Ямале несколько лет назад были введены более жёсткие антиалкогольные нормы, заболеваемость алкоголизмом резко снизилась, преступность сократилась. Но затем бутлегеры нашли лазейки в законодательстве, и начался расцвет незаконной торговли спиртным. Сейчас продажу алкоголя на Ямале полностью запрещают в праздники, но люди всё равно покупают выпивку из-под прилавка. Некоторые торговцы уверяют, что они не продают, а дарят бутылки. При этом штрафы за нелегальную торговлю невелики и не пугают злоумышленников.

Особенно актуальна проблема для сельских территорий Ямала. Магазины поощряют практику продажи алкоголя в долг или под залог, чем усугубляют ситуацию. А участковых недостаточно для контроля за оборотом спирных напитков. «Особенно распространён алкоголизм среди нетрудоустроенных граждан в селе», – заключает главный внештатный нарколог Михаил Тюрин.

По его словам, нужны комплексные меры борьбы с пьянством.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 25.11.18

Прокуратура вызвала надымского главу Дяченко на беседу из-за торговли в городе. / В Надыме женщина провалилась в яму с кипятком во время ремонта теплотрассы. / Глава Ноябрьска назвал дату открытия первого гипермаркета «Лента» на Ямале. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»