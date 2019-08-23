На Ямале алкомаркеты выселяют из дворов

На Ямале общественные организации начали борьбу с алкогольными магазинами. В пятницу, 23 августа, группа «Трезвый Ямал» опубликовала видео акции в магазине Ноябрьска: 15 молодых людей зашли в отдел со спиртным в футболках с перечеркнутым бокалом и устроили флешмоб. Акция проходит параллельно с разработкой новых антиалкогольных мер в правительстве ЯНАО: чиновники запретят алкомаркеты в жилых домах и сократят время продажи спиртного. Меры связаны с тем, что на Ямале пьют все больше. Эту тенденцию агентству «Новый День» подтверждал главный внештатный психиатр-нарколог департамента здравоохранения ЯНАО Михаил Тюрин.

В 2018 году Ямал попал в конец рейтинга трезвости. Главный внештатный психиатр-нарколог ЯНАО Михаил Тюрин в конце года говорил, что алкогольных психозов стало больше. Кроме того, регулярно фиксируются преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения.

В августе 2019 года общественная организация «Трезвый Ямал» присоединилась к всероссийскому флешмобу, который призывал перенести алкомаркеты за пределы городов. А также молодые ямальцы придумали свое мероприятие – привлекать внимание покупателей супермаркетов решили яркими лозунгами на футболках. Ямальские активисты готовы документально оформить свои инициативы по выселению алкомагазинов за пределы городов и написать в региональную думу. «Акции мы проводим во многих городах. Мы хотим донести до людей, что алкоголь – это не продукт, это отрава, и он не должен продаваться в супермаркетах вместе с остальной едой. Его нужно продавать в специализированных магазинах вне городов», – говорит активист проекта Никита Рубцов.

Между тем ямальские чиновники уже разработали несколько новых ограничений, правда, не таких жестких. Департамент экономики региона подготовил законопроект, по условиям которого алкоголь нельзя будет купить с 20 часов вечера до полудня следующего дня. Сейчас спиртное не продают с 22 часов до 10 утра следующего дня. Также невозможно будет приобрести вино, водку и другие спиртные напитки в праздники 1 и 9 мая, 27 июня и 1 сентября, а также в день последнего звонка и день города. И, наконец, самое значительное ограничение – алкомаркеты и пивные магазины должны будут покинуть цокольные этажи жилых домов. Их можно будет размещать только в нежилых зданиях.

Чиновники рассчитывают, что депутаты Заксобрания ЯНАО примут эти поправки уже осенью.

В качестве аргумента за ужесточение правил продажи горячительных напитков экономисты ссылаются на мнение людей. В пресс-службе администрации округа агентству «Новый День» предоставили результаты опроса ВЦИОМ, который провели во всех территориях Ямала в мае 2019 года. Всего опросили 1200 человек, и большинство из них – за новые запреты.

Чтобы не разорять предпринимателей, для магазинов и пивных чиновники предусмотрели переходный период. Алкомаркеты смогут работать в жилых домах до окончания срока действия лицензии на розничную продажу алкоголя. А пивные – еще три месяца после вступления закона в силу. Если закон примут осенью, то уже зимой все точки с пивом на разлив должны будут закрыться. Переходный период нужен, чтобы они успели продать остатки своих напитков, говорится в документах к законопроекту.

Напомним, это не первая попытка чиновников Ямала ужесточить правила продажи алкоголя в регионе. Поправки вносили весной 2017 года – тогда хотели запретить продажу алкоголя с 9 вечера до 11 утра. Но в последний момент от запрета отказались, поскольку посчитали, что он может навредить бизнесу и вызовет массовый гнев населения.

По версии вице-спикера заксобрания Ямала Виктора Казарина, в этот раз законопроект скорее всего поддержат, так как запрос населения изменился. Казарин подтвердил, что знаком с новой концепцией ограничения продажи алкоголя.

«Думаю, мы будем поддерживать этот законопроект. Я езжу по округу и вижу, что люди недовольны ростом числа алкомаркетов. Не только старшее поколение, но и молодежь. Испортилась статистика – много преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Нельзя просто сидеть и смотреть, надо что-то делать», – рассуждает депутат.

Вместе с этим эксперты говорят о традиционных рисках «сухого закона» – бутлегерах и суррогате. Так уже было на Ямале – в Салехарде после очередного ужесточения мер продажи алкоголя размножились торговцы напитками из машин. Главный внештатный психиатр-нарколог ЯНАО Михаил Тюрин подтверждал, что сначала запреты работали – пить стали меньше. Но потом бутлегеры научились их обходить. И начался новый рост алкоголизации. По его версии, нужно в первую очередь бороться с нелегальной продажей алкоголя.

С ним согласны и бизнесмены, которые работают в этой сфере. Маркет-Бар «Кависта» в Новом Уренгое находится в жилом доме и предлагает покупателям не только купить различные сорта и виды алкоголя, но и попробовать их тут же. «Мы существуем три года, в свой магазин вложили много сил и средств, не хотелось бы уезжать. За это время на нас никто из жильцов дома не жаловался. У нас спокойные покупатели, хоть мы и устраиваем дегустационные вечера, – рассказывает собеседница. – Не могу сказать, что люди стали больше пить, скорее, наоборот, стали разбираться в напитках, завели «любимые» вина, приходят за определенным сортом и маркой». Она поясняет: проблема – не в самих магазинах, а в продаже алкоголя из-под полы. «Все знают, что в подвалах можно купить алкоголь без ограничений, но закрывают на это глаза», – говорит специалист.

Однако, по версии вице спикера Виктора Казарина, резкого всплеска подпольной торговли не будет: люди привыкнут к запретам. «На Ямале адекватные жители, просто люди сейчас пользуются тем, что все доступно и разрешено. Когда продажа алкоголя будет ограничена, пить будут меньше», – заключает политик.

Салехард, служба информации

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