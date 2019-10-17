Депутаты Ямала, ХМАО и Тюменской области обсудят выселение алкомаркетов из жилых домов

Депутаты «тюменской матрешки» обсудят антиалкогольные меры. В том числе закрытие алкомаркетов на первых этажах жилых домов, сокращение времени продажи спиртного и запрет торговли в праздники. Тему поднимут в рамках совета законодателей трех субъектов – ХМАО, ЯНАО и Тюменской области, который пройдет 18 октября в Салехарде. Об этом сообщает агентству «Новый День» спикер заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин.

В повестке заседания также будут вопросы региональной практики реализации законодательства по поддержке инновационной деятельности, развития особо охраняемых природных территорий. Кроме того, будет утвержден план работы Совета Законодателей и подписаны протоколы согласия.

Напомним, во всех регионах страны, в том числе в «тюменской матрешке» с первых этажей подъездов жилых домов хотят выселить алкомаркеты. По теме уже неоднократно высказывался губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Департамент экономики автономного округа разработал пакет антиалкогольных мер.

Cалехард, служба информации

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