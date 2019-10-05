«Ужесточения назрели»: губернатор Артюхов завил о необходимости антиалкогольных мер

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов прокомментировал новые антиалкогольные меры в регионе, в том числе предложение о выносе алкомаркетов из жилых домов. Он заявил, что «ужесточения назрели». Свое мнение он озвучил в рамках прямого эфира в субботу, 5 октября 2019 года.

Напомним, ранее губернатор в Новом Уренгое уже поднимал эту проблему на встрече с жителям. После этого на Ямале начались различные антиалкогольные акции от активистов, а департамент экономики ЯНАО разработал пакет антиалкогольных мер. Когда он будет одобрен депутатами, спиртные напитки запретят продавать с 20 часов вечера до полудня следующего дня. Кроме того, алкомаркеты и пивные магазины должны будут покинуть цокольные этажи жилых домов. Их можно будет размещать только в нежилых зданиях.

«Тема меня беспокоит. Проезжаешь по новым микрорайонам, еще свет не горит в окнах, а весь первый этаж в алкомаркетах. Мне кажется, здесь что-то идет не так. Мы обсуждали дополнительные ограничения, мы можем это делать. При этом ряд коллег говорят, что это малый бизнес, люди заняты, рабочие места. Нельзя потакать крупным сетям, так как они вытеснят наших местных предпринимателей (если закроются небольшие торговые точки в жилых домах – прим.ред). Но я считаю, тут мы должны говорить не про малый бизнес, а про безопасность, преступность, про здоровье людей. Сложная тема, есть разные мнения, – рассудил глава региона. – Но я склоняюсь к тому, и мы хотим сделать обсуждение до конца года, чтобы определенные сложности у алкомаркетов появились. Как минимум их надо вывести из двора».

Г-н Артюхов обещал, что для тех, кто занимается торговлей алкоголем в таких точках, предусмотрят переходный период. «Чтобы они смогли перестроиться, так как там работают тысячи ямальцев», – заметил спикер.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 05.10.19

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