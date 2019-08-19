Губернатор Артюхов намерен бороться с алкомаркетами у дома: «Это беда»

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обратил внимание на огромное количество алкомаркетов в городах Ямала. Он сказал, что нужно отдалять такие магазины от жилых домов, чтобы у людей не было возможности «в тапочках» спуститься за спиртным. Такие меры власти намерены прорабатывать с общественниками, чтобы увеличивать продолжительность жизни северян. Об этом глава региона заявил в понедельник, 19 августа 2019 года, на встрече с населением в Губкинском, сообщает агентство «Новый День».

В пример Дмитрий Артюхов привел Новый Уренгой. Там он наблюдал такую картину: дом еще не построен, но там уже есть магазин известной сети с алкоголем.

«Это беда, просто засилие. У нас есть общественная инициатива от людей, есть механизмы, будем ужесточать: есть правила, где могут и не могут находиться такие магазины. Нам нужно их (алкомаркеты – прим.ред.) отдалить, это мое желание. Хоть чуть-чуть усложнить задачу – чтобы не в тапочках туда спускаться и приобретать. Нам коллеги из правоохранительных органов могут подтвердить: самые тяжелые преступления – чуть ли не половина из них – совершаются в состоянии алкогольного опьянения. И нам нужно выполнить задачу по увеличению продолжительности жизни – восемдесят плюс», – сказал Дмитрий Артюхов. Он добавил, что это будет не в ущерб бизнесу.

Дмитрий Артюхов устроил турне по городам Ямала на автомобиле. Он уже побывал в Надымском и Пуровском районах, в Новом Уренгое. Сегодня он работает в Губкинском. А завтра намерен добраться до Ноябрьска.

Губкинский, Новый Уренгой, служба информации

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