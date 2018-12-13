На Ямале трехлетний мальчик погиб в стиральной машине

В Губкинском трехлетний мальчик погиб в стиральной машине. По словам родителей, ночью 13 декабря они проснулись и увидели, что кровать ребенка пуста, а сам он находится в барабане автоматической стиральной машины.

На место трагедии были вызваны медики и полиция. Как сообщает источник «Нового Дня» в правоохранительных органах, когда спецслужбы вошли в квартиру, тело мальчика лежало в одной из комнат. По результатам судебно-медицинской экспертизы причиной смерти мальчика стала асфиксия. Сейчас следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия.

«Ход и результаты проверки находятся на контроле руководства следственного управления. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

Губкинский, служба информации

Губкинский. Другие новости 13.12.18

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