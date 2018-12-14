В Губкинском возбудили дело из-за смерти ребенка в стиральной машине

В Губкинском силовики возбудили уголовное дело в отношении родителей, ребенок которых задохнулся в стиральной машинке. О трагедии сообщалось 13 декабря 208 года. Тело трехлетнего малыша обнаружили ночью в квартире. По словам родителей, ночью они проснулись и увидели, что кровать ребенка пуста, а сам он находится в барабане автоматической стиральной машины.

Дело возбуждено по части 1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) (сообщение было скорректировано СКР).

«Родители ребенка находились дома и не обеспечили присмотр за своим малолетним сыном, который беспрепятственно в ночное время прошел в ванную комнату и проник внутрь стиральной машины. Смерть малолетнего ребенка наступила в результате механической асфиксии, вызванной нахождением в герметично-закрытом корпусе стиральной машины», – говорится в сообщении следственного комитета России.

Губкинский, служба информации

Губкинский. Другие новости 13.12.18

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