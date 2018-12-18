«Новатэк» построит на Ямале второй собственный аэропорт (СХЕМА)

Компания «Арктик СПГ2» построит собственный аэропорт на Ямале – Утренний. Компания объявила соответствующий тендер. Аэропорт расположится в Тазовском районе, на Салмановском (Утреннем) нефтегазоконденсатном месторождении. Если смотреть на схему, это фактически напротив аэропорта Сабетта, который находится на другой стороне Обской губы (тоже построен «Новатэком»). Согласно информации на сайте «Новатэка», Утреннее месторождение сейчас находится в стадии разведки. Там планируется построить мощности по производству сжиженного природного газа.

Согласно техзаданию на возведение аэропорта, закончить стройку нужно до ноября 2020 года, начнется она в августе 2019 года. Аэродром не входит в данный конкурс. Подрядчику нужно будет возвести пассажирское здание (2,3 этажа), гостиницу (три этажа), отапливаемый гараж, хозблок с баней и другие объекты, сообщает агентство «Новый День». Цена строительства не указана.

В пояснениях заказчик указывает, что с октября 2019 года на месте строительства открывается круглогодичная навигация причала. «Доставка грузов на Салмановское месторождение летом возможна речным транспортом из порта Сергино и морским транспортом из Архангельского морского порта. Зимой – морским транспортом из Архангельска», – описывает заказчик условия строительства. На месте возведения аэропорта нужно будет построить вахтовый городок. При этом питьевая вода на месторождении отсутствует, нет также сотовой связи. прием заявок от желающих проводится до 11 января 2019 года.

Отдельно заказчик покупает аэродромную плиту.

Проект «Арктик СПГ 2» предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа, сообщали ранее в правительстве Ямала. Компания принадлежит структурам «Новатэка».

Каждая компания, работающая на Ямале, строит свои собственные аэропорты. У «Газпрома», например, также есть такой объект на месторождении Бованенково.

фото – документация конкурса

Новый Уренгой, служба информации

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