На Ямале с жителей собирают деньги на мифический аквапарк (ФОТО)

В Новом Уренгое объявился бизнесмен, который собирает с населения деньги на строительство аквапарка. Это Сергей Беляков, о котором ранее ничего известно не было. Средства он планирует привлечь с помощью продажи акций своей компании, о чем сообщает через соцсети и сайт. Схема выглядит сомнительно – указанный на сайте телефон не отвечает, телефон, найденный в базе данных, отключен. Нет ни проекта, ни разрешения на строительство. Кто согласится покупать акции у такой компании – неясно. Ранее экс-заместитель мэра Нового Уренгоя, а ныне замгубернатора Ямала Андрей Воронов анонсировал стройку аквапарка в Новом Уренгое. Инвестором выступал кместный бизнесмен Сергей Плешков. Однако сейчас деньги с горожан собирает совсем другая фирма – о ней чиновники ранее ничего не рассказывали.

Сергей Беляков – основной учредитель компании АО «Новоуренгойский аквапарк», которая объявила о планах по возведению комплекса. Согласно пояснениям на сайте, аквапарк будет пятиэтажным, площадью 38 тыс. кв.м. В представлении компании, там будет аквазона, фитнес-зал, спа, фуд-зона и кабинеты массажа. Объект обещают возвести в микрорайоне Юбилейный «за улицей Захаренкова». В соцсетях аквапарк обещают открыть уже в 2019 году. Документы, которые есть на сайте, содержат подпись в том числе и замгубернатора Воронова.

Было выпущено миллион ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг не указана. «От 30 рублей штуку», – уклончиво отвечает компания в инстаграм интересующимся.

Аквапарк амбициозный бизнесмен Беляков планирует построить на месте недостроенного гаражного комплекса. «Текущая готовность – девять процентов (залит фундамент)», – делится достижениями инвестор. Совладелец и гендиректор фирмы Сергей Беляков рассказал агентству «URA.RU», что у него есть проблемы с администрацией города. По его словам, в непосредственной близости от фундамента власти согласовали прокладку теплосетей. Проект аквапарка пришлось переделывать, строительство было отложено, однако аренду за участок бизнесмен продолжает платить.

В 2017 году появление аквапарка в Новом Уренгое анонсировал не только замглавы Андрей Воронов, но и сам мэр Иван Костогриз. Во вторник, 18 декабря, Андрей Воронов, который теперь курирует все строительство на Ямале, отказался говорить с агентством «Новый День», сославшись на занятость, и попросил адресовать вопросы по аквапарку его помощнику.

Получить пояснения относительно того, кто и на каких условиях привлекает деньги жителей Нового Уренгоя на грандиозную стройку и почему не построил аквапарк Сергей Плешков, пока не удалось.

Такой проект аквапарка публикует на странице в инстаграм фирма, привлекающая деньги населения Так выглядит место возведения аквапарка, на который собирают деньги населения Ответы конторы в инстаграм

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 18.12.18

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