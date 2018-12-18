Власти Нового Уренгоя прокомментировали сбор денег с населения на аквапарк

В мэрии Нового Уренгоя заявили, что не выдавали разрешение на строительство аквапарка, более того, никто не обращался за таким разрешением. Официальный комментарий опубликован в соцсети «Новый Уренгой | Официальная группа города».

Как ранее сообщало агентство «Новый День», амбициозный бизнесмен Сергей Беляков начал собирать деньги на строительство аквапарка в газовой столице у населения. При этом у него нет ни проекта, ни разрешений, ни доступного номера телефона. В инстаграме, где он рекламирует продажу акций аквапарка, говорится, что объект появится через год или полтора.

«В интернет-изданиях и социальных сетях появилась информация о том, что АО «Новоуренгойский аквапарк» продает свои ценные бумаги, чтобы на вырученные деньги начать строительство аквапарка в Новом Уренгое. По официальной информации управления градостроительства и архитектуры администрации города, на территории города строительство аквапарка не ведется. Администрацией разрешение на строительство аквапарка не выдавалось, обращений о необходимости выдаче такого разрешения не поступало», – говорится в комментарии пресс-службы мэрии Нового Уренгоя.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 18.12.18

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