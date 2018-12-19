Мэрия Ноябрьска показала эскизы городского парка почти за пять млн рублей (ФОТО)

Мэрия Ноябрьска опубликовала проект центрального городского парка.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, «при его разработке были учтены работы, выполненные в парке в 2018 году, пожелания жителей и эскизы, над которыми работали группы молодых специалистов и студенты архитектурной академии». Эскизы опубликованы на странице мэрии Ноябрьска «Вконтакте».

Авторов итоговой концепции в мэрии так и не назвали. При этом на фото, которое опубликовано в сети, видно логотип дизайн-бюро «Пергаев». На сайте госзакупок можно найти и сам контракт на разработку архитектурной концепции парка культуры и отдыха с этой компанией. За нее бюджет отдаст 4,7 млн рублей, сообщает агентство «Новый День». Контракт заключен в ноябре 2018 года. По его условиям, архитекторы должны были предоставить проект к 20 декабря 2018 года, то есть к завтрашнему дню.

«Городской парк» благоустраивается в рамках федерального проекта «Городская комфортная среда». Точные сроки его строительства в администрации не называют, указывая формулировку «несколько лет». Как сообщил глава администрации Алексей Романов, которого цитируют на сайте мэрии, в первую очередь будет обустроена входная группа и городская сцена. «Продолжатся работы и на центральной площади, будут завершены две детские игровые зоны, а колесо обозрения перенесут на самую высокую точку парка», – заключил муницпальный чиновник.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 19.12.18

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