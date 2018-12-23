Мэрия Ноябрьска не смогла объяснить людям, когда откроется новый парк

Власти Ноябрьска не смогли объяснить горожанам, что открытия детского парка стоит ждать не осенью 2018 года, а осенью 2019 года. Такое предположение сделал глава Ямала Дмитрий Артюхов, когда услышал вопрос многодетной мамы из Ноябрьска в рамках прямой линии 23 декабря 2018 года. Женщина прислала видеовопрос на прямую линию. Сразу после него в студии показали заготовленные ранее фрагменты видеозаписей строительства парка. Ведущий прямой линии с губернатором – Максим Солодов из Ноябрьска – заявил, что жители ждали открытия парка осенью 2018 года, но сейчас зима, а работы все еще не завершены. Он попытался оправдать срыв сроков грандиозностью проекта, но Дмитрий Артюхов его поправил и сообщил, что дело совсем в другом.

«Я виде этот вопрос в соцсетях и задал этот вопрс главе. Он мне дал ответ: это двухэтапный проект, он и планировался не за один год. Кое-что они не успели. Но конечный результат изначально был запланирован на 2019 год. Может быть, местная власть не совсем хорошо донесла информацию о сроках строительства парка, создала ожидания, что он будет уже этой осенью. 2019 год объявлен годом благоустройства и этот объект должен быть достроен. 1 октября 2019 года – срок окончания работ, и глава лично за это отвечает. Я прослежу, чтобы все финансовые ресурсы мы довели в начале года. Ноябрьск у нас город важный, ключевой, он должен обладать красивым парком.<...> Эскизы мне нравятся. Они были выбраны благодаря голосованию. Я летом приеду в город, и вместе мы посмотрим, как парк делается», – сказал глава Ямала Дмитрий Артюхов.

Ранее мэрия Ноябрьска опубликовала эскизы центрального парка, которые были разработаны архитектурными бюро «Пергаев» почти за пять млн рублей.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 23.12.18

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