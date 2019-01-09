На Ямале жители труднодоступного поселка отравились газом, один человек погиб

В Ямальском поселке Яптик-Сале люди отравились угарным газом, один человек погиб. Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, в настоящее время в Яптик-Сале, расположенное в 120 км от села Мыс Каменный и в 500 км от районного центра Ямальского района вылетел вертолет санавиации, который доставит пострадавших в больницу.

По факту ЧП начата доследственная проверка. Пока известно лишь, что 9 января 2019 года участковому уполномоченному УМВД России по ЯНАО в селе Мыс Каменный по спутниковой связи поступило сообщение от жителя фактории Яптик-Сале о том, что в результате обогрева дизельным генератором от отравления угарным газом скончался человек и еще троим требуется медицинская помощь.

«В настоящее время решается вопрос о выезде на место происшествия следственно-оперативной группы по установлению всех обстоятельств произошедшего», – говорят в следственном комитете.

Ямальский район, служба информации

Ямальский район. Другие новости 09.01.19

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