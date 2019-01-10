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Четверг, 10 января 2019, 11:59 мск

Новости Ямал

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В Салехард доставлены отравившиеся угарным газом

фото – pixabay.com

Силовики уточнили число пострадавших от отравления угарным газом на отдаленной ямальской фактории. Один человек скончался, двое уже доставлены в больницу Салехарда санавиацией.

В среду, 9 января 2019 года, сообщалось о том, что в результате ЧП погиб человек и пострадали еще трое. В четверг, 10 января, стало известно, что число пострадавших – двое. Об этом сообщают в следственном управлении СК Ямала. На месте работают следователи. Мужчины остановились на фактории, решили заночевать в доме, для отопления включили печь. Вероятно, она была использована неправильно.

«Предварительно установлено, что 9 января 2019 года участковому уполномоченному в селе Мыс Каменный по спутниковой связи поступило сообщение от жителя фактории Яптик-Сале о том, что от отравления угарным газом скончался один человек и еще двоим требуется медицинская помощь. Фактория находится в 120 километрах от села Мыс Каменный», – говорится в сообщении следователей.

Ямальский район, служба информации

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