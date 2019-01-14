Власти Ямала рассказали, сколько отдали за заказные публикации в СМИ

Власти Ямала – депутаты и чиновники – отчитались о тратах на заказные публикации в СМИ за 2018 год. В отчете отдельно выделены траты аппарата губернатора, отдельно – заксобрания Ямала и отдельно – департамента внутренней политики автономии. Всего получилось 27,3 млн рублей. Ранее агентство «Новый День» уже изучало контракты чиновников со СМИ, исследуя заказы на сайте госзакупок. Новый отчет чиновников, опубликованный 14 января 2019 года, подтверждает данные этого аудита.

Согласно отчету, который подписан главой департамента внутренней политики Сергеем Климентьевым, за 2018 год аппарат губернатора ЯНАО потратил на заказные публикации в СМИ 12,8 млн рублей (это сумма контрактов, заключенных с контрагентами). В том числе крупные транши должен получить «Росбизнесконсалтинг» – два млн рублей за информационный проект «Энергия Арктики». Деньги от губернатора Дмитрия Кобылкина, а позднее и Дмитрия Артюхова получает «УралПолитРу» (и «Федерал Пресс») – по полмиллиона рублей. Итар-Тасс за деньги рассказывает, какие комфортные условия для жизни созданы в Заполярье (контракт на 1,5 млн рублей). Платные статьи о социально-экономическом развитии Ямала выпускает «Интерфакс» и «Коммерсант». «Комсомольская правда» получила контракт на освещение событий Ямала. «Россия сегодня» за полтора миллиона рассказывает также о социально-экономической жизни округа. Несколько посредников помогали аппарату губернатора Ямала пиариться в СМИ – это Ирина Бекетова, «МегаТюмень», «Медиатор».

Депутаты окружного заксобрания Ямала потратили на платные материалы в прессе 3,6 млн рублей. Среди контрагентов – местные СМИ Губкинского, Ноябрьска, Надыма, Пуровского района, Нового Уренгоя, Тазовского района, Лабытнанги, «телекомпания «Ямал Регион».

Сам департамент внутренней политики потратил 10,9 млн рублей. Из них 8,9 млн рублей получили «Тюменские известия», «Тюменская правда» – еще около двух млн рублей.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 14.01.19

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