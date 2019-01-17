Прокуратура Ямала проверит чиновников и коммунальщиков, которые допустили обледенение подъезда и замотали трубу скотчем

Прокуратура проверит компанию, которая допустила обледенение подъезда в Лабытнанги. Лестница в парадной по адресу Мира,20 стала похожа на ледяную горку, жильцы вынуждены вскарабкиваться по ней с помощью соли. Жалоба на состояние дома была опубликована в соцсетях и в СМИ. Только после этого чиновники и прокуратура отреагировали. Правда, вместо полноценного ремонта в подъезде лопнувшую трубу перемотали скотчем. Телекомпания «Вести Ямал» сняла сюжет про этот дом. Он находится в запущенном состоянии, почти разрушен. Но его до сих пор не признали аварийным.

15 января 2019 года в соцсетях появился пост жильца обледеневшего подъезда. «УК «Танью», вы считаете это нормально, когда мы носим с собой пачку соли, чтобы подняться на второй этаж? Мало того, что в подъезде стабильно минусовая температура и сталактиты по стенам, так теперь еще и лестница на второй этаж превратилась в ледяную горку и стены расперло. Сколько еще вас можно вызывать? Пятый день ждем, – написала пользователь сообщества «Лабытнанги Info». – Мы идем с работы по красивому украшенному городу, мимо вылизанной площади у администрации, по новому парку за стопятьсотмиллионов, но заходим в подъезд и понимаем, насколько властям наплевать на жителей...».

Очевидно, причиной такого обледенения стала авария. После этой публикации в подъезд выезжали коммунальщики. Прокуратура замечает, что аварийные работы выполнены на низком уровне: «при осмотре подъезда установлено, что следы обледенения отсутствуют, расположенная в подъезде труба водоснабжения перемотана скотчем, работы по восстановлению герметичности трубы не проведены. Прокуратура установит, по какой причине управляющая организация длительное время не реагировала на обращения жильцов дома. Будут установлены причины аварии, полнота проведенных мероприятий по устранению ее последствий», – говорится в сообщении прокуратуры.

Там добавили, что также проверят работу чиновников администрации, которые контролируют деятельность УК.

В учредителях УК «Танью» числится УК «Домой», которой владеет компания «Ямалкоммунэнерго». Агентству «Новый День» в УК «Танью» сообщили, что заявки от граждан в аварийную службу не поступали (обновлено в 13:33).

фото – жильцы дома 15 января 2019 года

фото – прокуратуры Ямала 17 января 2019

Лабытнанги, служба информации

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