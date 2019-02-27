Сотни тысяч заплатит УК за обледенение подъезда в Лабытнанги

Прокуратура нашла виновного в обледенении подъезда жилого дома Лабытнанги в январе 2019 года. Речь идет о строении по адресу Мира,20. Ранее агентство «Новый День» сообщало, что лестница в подъезде была полностью покрыта ледяными наростами, подниматься по ней жильцам приходилось с солью. Прокуратура выяснила, что УК «Танью» провела в доме некачественный ремонт после коммунальной аварии – трубу замотала скотчем. В среду, 27 февраля 2019 года надзорная инстанция сообщила, что и сама авария произошла тоже по вине УК, теперь «управляшка» будет наказана.

«Обслуживание дома осуществляет УК «Танью», обледенение стены произошло вследствие протечки трубы холодного водоснабжения. ЧП случилось из-за того, что УК не соблюдала правила и нормы технической эксплуатации жилфонда», – говорится в сообщении прокуратуры Ямала.

Компании внесено представление, в отношении организации возбуждено дело об административном правонарушении – осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. Оно сейчас рассматривается мировым судьей. Организации грозит штраф от 250 до 300 тыс. рублей.

УК «Танью» принадлежит компании УК «Домовой» и Максиму Пономареву – экс-директору «Ямалкоммунэнерго». Владельцем УК «Домовой», напомним, также является «ЯКЭ». Получить комментарии в «Танью» пока не удалось.

Между тем ранее журналисты рассказывали о том, что дом на Мира,20 находится в аварийном состоянии, его давно пора расселять.

Так подъезд выглядит после устранения нарушений. Фото – прокуратура Ямала

Лабытнанги, служба информации

Лабытнанги. Другие новости 27.02.19

В Новом Уренгое открываются магазины известной федеральной сети. / Дочь известного на Ямале певца стала участницей группы «Серебро» и показала фигуру (ФОТО). / Очередной директор околоправительственного фонда Ямала идет в политику. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»