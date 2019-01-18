Власти Ямала ответили на жалобы жителей о дефиците хлеба

Администрация Ямала отрицает проблему дефицита хлеба и муки в новогодние праздники в поселке Толька (Красноселькупский район). В правительстве сообщили, что у населения было достаточно выпечки в начале января 2019 года. Об этом агентству «Новый День» рассказали в ответ на запрос по обращению жителя поселка Валентина Карнаева. В четверг, 17 января, агентство публиковало его жалобу в правительство, о том, что из-за некачественной работы дорожников поселок был отрезан от цивилизации. При этом чиновники сообщили, что претензии к работе дорожников у властей все-таки есть. Один из зимников, который Толькинское дорожно-строительное предприятие должно было обслуживать в рамках муниципального контракта, до сих пор не принят.

«Запас муки на 1 января (без учета магазинов) только на производстве ООО «Толькинское торгово-промышленное предприятие» составлял 2500 кг. Этого объема достаточно для производства 4 166 булок хлеба, столько хлеба хватает для удовлетворения потребности населения Тольки на 8 дней. 9 января в поселок было завезено еще дополнительно 6 тонн муки, – ответили в правительстве на запрос агентства. – За состояние зимников Толька – Ратта и Толька – Южно-Харампурское месторождение отвечают органы местного самоуправления, так как эти зимники имеют статус дорог местного значения. Зимник Толька – Ратта принят комиссией с замечаниями 26 декабря. Зимник Толька – Южно-Харампурское месторождение комиссия не приняла. Подрядной организации дан срок на устранение замечаний до 19 января».

Ранее в беседе с агентством «Новый День» глава Тольки Гаврилов Сергей также сообщил, что проблемы с хлебом не было. Но именно в новогодние праздники у дорожников сломалась техника и это вместе с метелью привело к ухудшению состояния зимников. По его словам, проблемы были только у легковых автомобилей – внедорожники передвигаются по таким трассам нормально.

Красноселькупский район, служба информации

Красноселькупский район. Другие новости 17.01.19

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