На Ямале жители поселка неделю сидели без хлеба в новый год

Жители ямальского поселка Толька (Красноселькупский район) в новогодние праздники 2019 года остались без хлеба. Ямальцы считают, что виной тому – плохое качество работы компании «Толькинское дорожно-строительное предприятие»: до поселка невозможно было добраться, не работал зимник, соответственно, не было завоза продуктов и муки. Обращение в правительство Ямала по этому поводу отправил житель поселка Толька Валентин Карнаев. Он пояснил агентству «Новый День», что первый замгубернатора (очевидно, Алексей Ситников – прим.ред) ответил, что письмо получено. Получить комментарии главы поселка Толька Сергея Гаврилова, который ранее был учредителем дорожно-строительной компании, не удалось. Замгубернатора тоже.

Обращение жителя, где он просит сменить дорожно-строительную компанию в Красноселькупском районе, опубликовано в соцсетях 16 января 2019 года. «В поселке Толька Красноселькупского района с 31.12. 2018 года по 5.01.2019 года по причине отсутствия муки не выпекается и нет в продаже хлеба. Данная ситуация обусловлена тем, что дороги (зимника), которая бы позволила завести муку из Тарко-Сале или Губкинского, нет. Также нет дороги из Тольки до поселка Ратта. Такая ситуация повторяется систематически. Примером может служить то, что в прошлом году зимник был открыт только 15 января», – говорится в письме заявителя.

Он полагает, что все дело в отсутствии компетенций и нужной техники. Кроме того, житель поселка считает, что муниципалитет, который и финансирует подрядчика, не заинтересован в серьезном контроле расходования бюджетных средств.

«Толькинская дорожно-строительная компания, которая строит и обслуживает эти дороги уже 22 года, из года в год запаздывает с открытием зимников. И потом в период действия этих зимников дорога по нескольку дней бывает очень часто закрыта даже из-за незначительной поземки. Причиной тому является нехватка техники на данные объемы работ, полное отсутствие кадров должной квалификации, а также объективного и постоянного контроля за состоянием зимников», – говорится в письме в адрес окружного правительства Ямала.

Осенью 2018 года Толькинское дорожно-строительное предприятие получило контракт на содержание зимника Толька-Ратта на 11 млн рублей. Еще 22,3 млн рублей фирма должна получить за обслуживание зимника до Харампурского месторождения.

В пресс-службе первого заместителя губернатора Ямала Алексея Ситникова получить комментарии в момент подготовки публикации не удалось. Агентство отправило вопросы в правительство округа. Ответы будут опубликованы. Временный глава поселка Толька Сергей Гаврилов сообщил, что у него совещание и попросил перезвонить позднее. Отметим, ранее именно он был учредителем дорожно-строительной компании и наверняка хорошо знаком с особенностями ее работы. Сейчас учредителями компании являются три физлица. Это Сергей Бельцев, Василий Козлов и Владимир Круподеров. Телефоны компании, обнаруженные в публичном доступе, не отвечают.

По стечению обстоятельств бывший глава Красноселькупского района Василий Паршаков перешел на работу в Тазовский район, где глава Александр Иванов потерял должность из-за коррупционного скандала с директором дорожно-транспортного предприятия.

фото – сообщество «ЧВ в ЯНАО» «ВКонтакте»

Красноселькупский район, служба информации

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