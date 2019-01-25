На Ямале на месторождении «Новатэка» погиб рабочий (ФОТО)

Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели рабочего на месторождении в результате падения детали. ЧП произошло в конце декабря 2018 года на участке Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения (принадлежит компании «Новатэк»). Это в Пуровском районе Ямала. Погиб сотрудник «Югранефтестрой».

«По данным следствия, 20 декабря около 23 часов на территории площадки электроэстакады установки комплексной подготовки газа работники на гусеничном экскаваторе проводили работы по монтажу ригелей кабельной эстакады. В результате нарушения технологического процесса и правил безопасности произошло падение перемещаемой металлической балки весом около 87 килограмм», – рассказали в следственном управлении СК Ямала.

В результате умер 34-летний рабочий. Дело возбуждено по части 2 статьи 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

В январе 2019 года на другом месторождении (компании «Роснефть») погиб рабочий подрядной организации ООО «Спецсервис». Мужчина упал в емкость и получил тяжелые травмы.

Пуровский район, служба информации

Пуровский район. Другие новости 24.01.19

У государственной авиакомпании «Ямал» скоро появится новый владелец. / В Новом Уренгое передали в суд дело пьяного водителя, который насмерть сбил девочку и уехал. / Глава «Газпромнефти» предложил строить в Сибири стадионы с выдвижными крышами. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»