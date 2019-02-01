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Пятница, 1 февраля 2019, 12:58 мск

Новости Ямал

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На Ямале решили судьбу курганского представительства

фото – «Новый День»

Стали известны подробности ликвидации курганского представительства Ямала. По предварительным данным, люди останутся работать на своих местах. Изменится только форма учреждения. Это будет уже не представительство, а лишь управление в другом представительстве, которое расположено в Тюмени. О создании нового управления говорится в проекте постановления правительства Ямала. Планируется, что документ начнет действовать с 1 марта 2019 года.

Об объединении структур – курганского и тюменского представительств – агентство «Новый День» писало осенью 2018 года. В администрации губернатора Дмитрия Артюхова слияние объясняли оптимизацией. В чем выразится оптимизация – пока неясно.

Как рассказали агентству в курганском представительстве, сейчас у них идет реорганизация. Ожидается, что все запланированные программы будут действовать, все сотрудники останутся на месте, автотранспорт и помещение также будут закреплены за курганцами. В представительстве работают восемь человек.

Тюмень, служба информации

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