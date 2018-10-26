Губернатор Артюхов закрывает представительство Ямала

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял решение ликвидировать представительство Ямала в Кургане. Оно перестанет существовать до 1 января 2019 года, сообщает агентство «Новый День». Сейчас в представительстве работают восемь человек, из них шесть – гражданские служащие. Что будет с ними – пока непонятно. Курганский «филиал» Ямала возглавляет Елена Рудовская.

Представительства Ямала в субъектах курирует заместитель губернатора по внешним связям Александр Мажаров. В 2018 году уже проходила ротация в этих структурах. Регион открыл представительство в Севастополе. Зачем это было сделано – не вполне ясно. Кроме него автономный округ имеет свои «филиалы» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, торговое представительство Киеве и представительство вТюменской области. Последнее – наиболее крупное. Там будут работать 21 человек.

Как сообщили агентству «Новый День» в правительстве автономного округа 26 октября 2018 года, решение о ликвидации курганского представительства принял губернатор в целях оптимизации. Там добавили, что функции закрытой структуры возьмёт на себя тюменское представительство. Ликвидация представительства не является сюрпризом или неожиданным решением – она обсуждалась ещё в начале года (когда округ возглавлял Дмитрий Кобылкин) и была утверждена в первом полугодии 2018 года, заключили в правительстве. Там пока не сообщили, что будет с имуществом и сотрдниками представительства. Обновлено в 19:11.

Ранее губернатор Ямала ликвидировал департамент науки и инноваций, который прекратит своё существования с 2019 года.

Напомним, врио губернатора Курганской области с недавнего времени является бывший замгубернатора Тюменской области Вадим Шумков.

Салехард, служба информации

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