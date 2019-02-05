Следователи вылетели на месторождение Ямала, где в пожаре погиб человек

Следователи вылетели в Тазовский район в связи с сообщением о ЧП: в пожаре на Салмановском месторождении погиб человек. Трагедия произошла в ночь на 4 февраля 2019 года. Подробности будут известны после того, как силовики соберут информацию на месте ЧП, рассказали в пресс-службе следственного управления СК Ямала.

«Поступила информация о том, что произошел пожар в вагончике, погиб человек. Скорее всего, это рабочий, который там проживал. Место ЧП находится в 200 км от поселка Гыда», – рассказали в ведомстве.

Тазовский район, служба информации

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