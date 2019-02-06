Следователи опубликовали фото с пожара на месторождении Ямала, где погиб рабочий (ФОТО)

Силовики озвучили первые итоги осмотра места гибели рабочего в пожаре на Салмановском месторождении. ЧП произошло поздно вечером 3 февраля 2019 года. В вагончике погиб мужчина 50-лет. Его личность уже установили – это водитель коммпании «Юго-Восточная производственная компания», рассказали в пресс-службе следственного управления СК Ямала.

«По предварительным данным, около 23 часов 3 февраля 2019 года после ликвидации возгорания мобильного здания «Ермак», находящегося в вагон-городке на песчаном карьере Салмановского месторождения в Тазовском районе, обнаружено тело погибшего», – рассказали в ведомстве.

На месте работали следователи, специалисты МЧС, сотрудники МВД. До места силовики добирались на вертолете – место ЧП расположено в 150 километрах от поселка Гыда.

Причину возгорания выясняют. При этом на фото с места происшествия видно, что в вагончике пользовались обогревателем.

Тазовский район, служба информации

Тазовский район. Другие новости 05.02.19

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