Источник: самолет авиакомпании «Ямал» с пассажирами из Тюмени в Москве врезался в столб

Силовики выясняют информацию о ЧП с самолетом авиакомпании «Ямал» в аэропорту Домодедово: по неофициальным данным, лайнер с пассажирами на борту врезался в опору освещения. Авиаинцидент произошел вечером 6 февраля 3019 года, о нем сообщил неофициальный источник – телеграмм-канал Mash в пятницу, 8 февраля.

«Пилот потерял управление из-за гололеда на полосе. 6 февраля в 20:03 рейс Тюмень – Москва приземлился в Домодедово. На земле командир потерял возможность управлять судном. Пилот быстро понял, что обычные тормоза тут не сработают, поэтому экипаж попытался применить дополнительную мульку: реверс тяги обоих двигателей в максимальном режиме. И тоже не помогло. В итоге самолет занесло, он врезался в мачту, повреждены законцовка и предкрылок правого полукрыла», – говорится в сообщении телеграм-канала. Там же сообщается, что на борту были 63 человека, к счастью, никто из них не пострадал.

В московском следственном управлении на транспорте сообщили, что выясняют информацию о ЧП.

Пресс-секретарь авиакомпании «Ямал» Светлана Фокина не взяла трубку мобильного телефона и проигнорировала сообщение.

В пресс-службу Домодедово отправлен запрос, когда ответ будет получен, редакция его опубликует.

Салехард, Москва, служба информации

Салехард, Москва. Другие новости 08.02.19

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