У мэра Ноябрьска появился заместитель из Нового Уренгоя

У главы администрации Ноябрьска новый заместитель – это Юрий Петров. Он будет отвечать за ЖКХ, транспорт, энергетику и связь. Кроме того, г-ну Петрову также отдадут сферу архитектуры и строительства, сообщили в мэрии в понедельник, 11 февраля 2019 года. К своим обязанностям он приступил сегодня. Получить пояснения относительно того, как изменились полномочия заместителей с его приходом, не удалось. В пресс-службе мэрии на звонок никто не ответил.

Согласно официальной справке, Юрий Петров родился в 1982 году, в 2004 – окончил Тюменскую государственную архитектурно-строительную академию. Последние два года он был начальником «Дирекции капстроительства и жилищной политики» Нового Уренгоя.

Известно, что до января 2018 года вопросы ЖКХ и строительства в мэрии Ноябрьска курировал Александр Боткачик. После того, как он ушел в отставку, первым замом сити-менеджера был назначен бывший силовик Андрей Власов. Именно он в течение 2018 года отвечал за хозяйство. Сейчас он курирует информполитику, ГО и ЧС и госзакупки. Сейчас у главы администрации Ноябрьска Алексея Романова, судя по сайту мэрии, несколько заместителей. Это помимо перечисленных Сергей Горбачев (предпринимательство, информатизация), Ольга Буланкина (финансы), Надежда Гудкова (социальная сфера), Сергей Силуянов (микрорайон Вынгапуровский) и Евгений Белов (имущественные отношения).

фото – сайт мэрии Ноябрьска, Юрий Петров

Ноябрьск, служба информации

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