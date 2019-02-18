В Муравленко ВМW Х5 протаранила ворота отдела полиции

В Муравленко водитель автомобиля «ВМW Х5» протаранил ворота здания полиции. Злоумышленника задержали. ЧП произошло в воскресенье, 17 февраля 2019 года.

«В 19:00 мужчина на «ВМW Х5», двигаясь по ул. Дружбы Народов, совершил наезд на центральные ворота здания отделения МВД России. Дежурный незамедлительно передал ориентировку на установление автомобиля. Наряд группы ДПС принял меры для остановки данного автомобиля, но водитель не выполнил законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и продолжил движение. После принудительной остановки транспортного средства злоумышленник попытался скрыться бегством, однако был задержан сотрудниками группы ДП», – сообщили в пресс-службе управления МВД Ямала в понедельник, 18 февраля.

В отношении задержанного составлено восемь протоколов об административном правонарушении (ч. 1 ст. 19.3, ч. 3 ст. 12.12, по ч. 2 ст. 12.3, по ч. 1 статьи 12.26, по ст. 12.33, по ч. 2 ст. 12.25, по ч. 2 статьи 12.27, по ч. 1 ст. 12.3).

Злоумышленник находится в ИВС.

Муравленко, служба информации

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