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Четверг, 21 февраля 2019, 09:35 мск

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Мужчина, который протаранил участок полиции Муравленко, потреблял наркотики без назначения врача

фото – пресс-служба МВД Ямала

Суд Муравленко наказал водителя ВМW Х5, который протаранил ворота городского отдела полиции. ЧП произошло вечером 17 февраля 2019 года. Мужчина пытался скрыться с места происшествия, но его задержали.

Суд признал водителя виновным в неповиновении распоряжению сотрудника полиции и арестовал его двое суток (наказание за административное нарушение). Также его лишили прав на один год. Кроме того, мужчине придется заплатить штраф – четыре тыс.рублей.

«Злоумышленник также обязан пройти диагностику и профилактические мероприятия в связи с потреблением наркотических средств без назначения врача», – говорится в сообщении пресс-службы управления МВД Ямала.

Муравленко, служба информации

Муравленко. Другие новости 21.02.19

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