Власти Ямала заплатят ученым 10 млн рублей за анализ зарплат бюджетников

Департамент экономики Ямала ищет ученых, которые смогут снизить социальную напряженность среди бюджетников и рассчитать справедливые зарплаты. За аналитический труд ямальские чиновники готовы отдать 10 млн рублей. Соотвествующий аукцион объявлен на официальном сайте торгов. В правительстве округа агентству «Новый День» сообщили, что целью научной работы является прозрачная система оплаты труда работников бюджетной сферы.

В среду, 20 февраля, департамент экономики ЯНАО объявил аукцион по выбору подрядчика для составления научной работы. Название ее звучит так: «Определение финансовой потребности бюджета в связи с повышением МРОТ, оценка внутренних ресурсов отраслей социальной сферы в части оплаты труда работников организаций, финансируемых за счет окружного бюджета, формирование предложений в среднесрочный план региона».

В документации говорится, что вопрос касается большого числа ямальцев – в государственных и муниципальных учреждениях числится более 70 тыс. штатных единиц. По версии депэкономики, сейчас наблюдается отсутствие дифференциации в оплате труда работников разной квалификации.

Ученым нужно провести анализ ткущей ситуации и выявить риски возникновения социальной напряженности. А также – провести аудит расходов бюджета на выполнение майских указов президента. Кроме того, именно ученым придется посчитать, сколько денег нужно бюджету округа на увеличение МРОТ до прожиточного минимума. Нужно также определит объем субсидии муниципалитетам с учетом роста минимальной оплаты труда.

Срок окончания работ – декабрь 2019 года.

Согласно отчетности системы департамента экономики Ямала, не достягивают до целевых показателей сейчас зарплаты учителей, воспитателей и специалистов в области культуры.

Как сообщили в правительстве Ямала в ответ на запрос агентства «Новый День», работа необходима, чтобы выработать справедливые подходы к оплате труда в зависимости от квалификации сотрудника и сложности выполняемой работы. В том числе будут рассматриваться случаи совместительства. «Для выполнения работы необходимы научные компетенции в сфере нормирования труда. У чиновников такие полномочия отсутствуют», – пояснили в правительстве Ямала, отвечая на вопрос о том, почему сделать такой анализ не могут сами экономисты и финансисты администрации округа.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 20.02.19

Мусорный оператор Ямала назвал коммерческой тайной причину простоя завода в Ноябрьске. / Глава Муравленко Подорога будет спорить с прокуратурой и ФАС в суде. / На Ямале с начала года подорожало дизтопливо. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»