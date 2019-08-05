Власти Ямала разорвали отношения с конторой, которая рассчитывала справедливые зарплаты для бюджетников

Власти Ямала разорвали контракт с фирмой, которая должна была разработать справедливую и прозрачную систему оплаты труда бюджетников. Договор заключили весной 2019 года. Его получила многопрофильная компания, которая занималась не только аналитическими работами, но и покосом травы, и обслуживанием бань. Изначально ее участие в аукционе вызывало вопросы. Летом 2019 года агентству «Новый День» стало известно, что фирма выполнила только первую часть работ, получила за это порядка 1 млн рублей (общая сумма контракта – 7,5 млн рублей) и прекратила отношения с ЯНАО.

Как пояснили изданию в пресс-службе правительства ЯНАО, у чиновников «возникла потребность в более полном исследовании», поэтому договор расторгли. «Исполнитель выполнил первый этап работ по контракту – проанализировал текущую ситуацию в сфере оплаты и нормирования труда», – говорится в ответе пресс-службы правительства.

Как сообщил директор компании «Торгово-промышленное общество» Сергей Кисель в беседе с агентством «Новый День», он готов был выполнить весь объем работ. «Мне расторгать контракт было невыгодно: первый этап работ в таких контрактах обычно самый затратный и самый тяжелый. В итоге мы выполнили работы по себестоимости и ничего не заработали. Тем не менее, я решил согласиться на расторжение договора. Заказчик сообщил нам, что у них пропала необходимость выполнять работы в полном объеме», – рассказал руководитель фирмы.

Речь идет об аукционе, который проводился в марте 2019 года. Победитель конкурса должен был проанализироват зарплаты бюджетников, выявить узкие места, обозначить риски возникновения социальной напряженности. Нужно было выяснить, сколько денег нужно заложить в бюджете на повышение зарплат бюджетников. В документации было прописано, что вопрос касается большого числа ямальцев – в государственных и муниципальных учреждениях числится более 70 тыс. штатных единиц. Вторым участником этого конкурса вместе с «Торгово-промышленным обществом» была компания «Институт бюджетных решений». У нее есть опыт выполнения работ, подобных той, что была нужна Ямалу. Но она предложила более высокую цену и не смогла победить.

Есть вероятность, что аукцион на поиск подрядчика для анализа зарплат бюджетников ЯНАО будет проводиться снова. В пресс-службе правительства не смогли определенно ответить на этот вопрос.

Салехард, Юлия Фролова

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