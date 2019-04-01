Анализировать зарплаты бюджетников на Ямале будут специалисты по покосу травы и баням

Анализировать зарплаты бюджетников на Ямале будет многопрофильная компания, которая занимается покосом травы, банями и программным обеспечением – ООО «Торгово-промышленное общество» (ТПО). Они снизили цену на 2,5 млн рублей (с 10 млн рублей) и получили контракт департамента экономики округа на «определение финансовой потребности консолидированного бюджета Ямала в связи с повышением МРОТ». Ранее в правительстве округа говорили, что эта работа предполагает выработку справедливых подходов к оплате труда в зависимости от квалификации сотрудника и сложности выполняемой работы. Ученым нужно провести анализ текущей ситуации и выявить риски возникновения социальной напряженности.

Как сообщил в беседе с агентством «Новый День» директор компании ТПО Сергей Кисель, его компания имеет опыт работы не только по покосу травы, но и по стратегическому планированию, и по контрактам, которые подобны ямальскому. «В данном конкурсе важное значение имел опыт выполнения работ. Мы по этому показателю получили хорошие баллы. Если вы подумали, что наша компания похожа на «прокладку», то это не так. У нас большой многолетний опыт, есть штатные специалисты, кроме того, мы сотрудничаем с различными НИИ и профильными вузами и можем привлекать специалистов для выполнения таких работ», – сообщил г-н Кисель. Он не стал раскрывать подробности выполнения контракта, в том числе, понадобится ли представителям фирмы выезжать на Ямал или правительство передаст все необходимые для анализа бюджетников цифры дистанционно.

Он также не стал отвечать на вопрос, как удается компании с такими разнообразными видами деятельности, не имеющей узкой специализации, выигрывать госконтракты. «Эта информация относится к работе моей компании и я ее раскрывать не буду. У нас несколько направлений, в том числе и стратегическое планирование и разработка оценок», – сказал руководитель.

Несколько последних контрактов конторы: содержание муниципальной общественной бани и предоставление банных услуг населению сельского поселения Некрасовское Ярославской области, выполнение работ по регулярному мониторингу состояния игрового и спортивного оборудования детских и спортивных площадок, скверов, зон отдыха, газонных ограждений, малых архитектурных форм, расположенных на территории МО Шувалово-Озерки, ремонт и сервисно-профилактические работы светового табло «Бегущая строка», установленного на фасаде здания администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга, оказание услуг по покосу, сбору и вывозу травы с территории ГБОУ школы № 643, оказание услуг по гардеробному обслуживанию, оказание услуг по техническому и методическому сопровождению программного обеспечения «Расчет кадастровой стоимости Земли».

Стоит отметить, что компания обошла в конкурсе постоянного подрядчика ямальских чиновников «Институт бюджетных решений» (ИБР). ИБР предложил сделать аналитику зарплат бюджетников за 9,7 млн рублей.

Салехард, Юлия Фролова

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