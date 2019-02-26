Дочь известного на Ямале певца стала участницей группы «Серебро» и показала фигуру (ФОТО)

Дочь певца Игоря Корнилова, который хорошо известен на Ямале, стала одной из трех новых участниц группы «Серебро». Девушку зовут Елизавета Корнилова, ей 18 лет. Она участвовала в народном кастинге, итоги которого были озвучены в середине февраля 2019 года.

Елизавета уже выступала в новом составе группы. Она активно ведет страницу в инстаграм, где публикует провокационные видео, демонстрирующие ее красивую фигуру, и яркие фото. Предыдущий состав поп-коллектива был распущен продюсером Максимом Фадеевым. Елизавете и еще двоим новым участницам «Серебра» предстоит перезапустить проект.

Игорь Корнилов известен на Ямале прежде всего как исполнитель песен про автономный округ. У него есть свой продюсерский центр «Арт Арктик». Игорь Корнилов проводит мероприятия при поддержке правительства ЯНАО. На своей странице в соцсети «Фэйсбук» он принимает поздравления от друзей и знакомых с успехами дочери.

Салехард, Москва, служба информации

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