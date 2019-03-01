Михельсон просит Путина срочно найти 4 млрд или проект на Ямале затормозится

Глава компании «Новатэк» Леонид Михельсон попросил у президента РФ Владимира Путина выделить 12 млрд рублей из бюджета РФ на работы в Обской губе и порту Сабетта. Топ-менеджер настаивает на том, что работы там нужно начать летом 2019 года, иначе «Новатэк» может не успеть запустить «Арктик СПГ 2» в конце 2022 года. Деньги для частной компании ТЭК должны быть найдены до майских бюджетных корректировок. Об этом пишет «Коммерсант» 1 марта 2019 года.

Письмо, по данным издания, г-н Михельсон направил главе государства в конце февраля 2019 года. Четыре миллиарда рублей он просит найти «в срочном порядке» – они должны пойти на дноуглубление в Обской губе возле терминала «Утренний». Еще 8,3 млрд рублей компания хочет потратить на расширение подходного канала к порту Сабетта.

«Господин Михельсон подчеркивает, что эти мероприятия включены в комплексный план развития магистральной инфраструктуры, но до сих пор выделение госсредств не подтверждено. В письме отмечается, что для своевременного запуска первой линии завода «Новатэка» по сжижению газа «Арктик СПГ 2» в конце 2022 года соответствующие работы необходимо начать в 2019 году», – говорится в материале.

А расширение канала к Сабетте нужно для обеспечения безопасных отгрузок с завода «Ямал СПГ», вышедшего в декабре на полную мощность.

В «Новатэке», комментируя письмо, отметили, что «президентом и правительством даны все необходимые поручения с целью своевременного решения вопросов финансирования строительства объектов инфраструктуры терминала «Утренний», в том числе связанных с финансированием работ в 2019 году».

Всего на развитие Севморпути в проекте на 2019-2024 годы заложено 734,9 млрд рублей, из которых 273,6 млрд рублей – деньги бюджета. По данным издания, дополнительная потребность составляет 180,8 млрд рублей. Нехватка средств возникла из-за того, что деньги были перераспределены в пользу строительства атомных ледоколов.

Отметим, проблема дноуглубления Обской губы не раз поднималась экологами и рыбоохраной. Основная претензия – из-за работ в акватории изменится экосистема губы. Соленые воды будут проникать глубже, что повлечет гибель рыбы. «Нигде в мире больше нет мест столь значимых для сиговых рыб», – говорится в исследовании ученых Книжникова, Голубчикова, Зайцевой.

Москва, Сабетта, служба информации

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