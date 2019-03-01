На ямальском месторождении рабочего убило упавшей трубой (ФОТО)

На Южно-Русском месторождении в Красноселькупском районе Ямала погиб рабочий. Силовики проводят проверку по факту ЧП.

«По предварительным данным, 26 февраля 2019 года в 130 километрах от села Красноселькуп, на территории месторождения, четверо рабочих- вахтовиков компании «Севернефтегазпром» выполняли работы по наращиванию опор трубопровода водотеплоснабжения. В процессе трубопровод сорвался с нескольких опор и обрушился на одного из рабочих. 35-летний слесарь погиб на месте происшествия», – рассказали в пресс-службе следственного управления СК Ямала.

Силовики изучают документы, которые регламентировали деятельность рабочих, а также проводят экспертизы. По результатам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении или невозбуждении уголовного дела.

На сайте «Газпрома» сообщается, что оператор месторождения – ОАО «Севернефтегазпром», акционерами которого являются сам «Газпром» (доля участия – 40%), дочерние структуры BASF AG (Wintershall Holding GmbH – 35%) и OMV AG (OMV Exploration & Production GmbH – 25%).

Фото – СУ СК Ямала. Место происшествия

Красноселькуп, служба информации

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